Компания по делу о взрыве газа в Новосибирске была фиктивной

Газовая компания, от имени которой проводились работы в пятиэтажном доме в Новосибирске в 2023 году, из-за чего там произошел взрыв, была фиктивной. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в документах, фигуранты [контролер и слесарь] не были работниками организации, которая могла бы проводить обслуживание газового оборудования.

"ООО... от имени которой осужденные представляли документы потерпевшим, являлась фиктивной, о чем осужденным было достоверно известно", - сообщается в материалах.

Взрыв в пятиэтажном доме произошел утром 9 февраля 2023 года, после этого возник пожар и обвалился подъезд. Погибли 15 человек. По делу осуждены Евгений Кавун и Ирина Урбах. Они представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Слесарь Евгений Кавун после задержания рассказал, что он был нелегально трудоустроен в компании "Межрегионсервис".