"АвтоВАЗ" ушёл в корпоративный отпуск

Сотрудники "АвтоВАЗа" на несколько недель ушли в корпоративный отпуск. Он продлится с 28 июля по 17 августа.

На территории предприятия в это время пройдут ремонт, обслуживание и модернизации технологического оборудования и оснастки. Улучшат и условия труда работников. Для сотрудников, которые продолжат трудиться в этот период, предусмотрены все необходимые условия: будут работать столовые, специальные автобусные маршруты обеспечат комфортную доставку к месту работы, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" рассматривает возможность ввести четырёхдневную рабочую неделю. Решение может быть принято уже осенью. Причина – общие тенденции на российском авторынке: высокая ключевая ставка и ужесточение требований регулятора к заёмщикам по автокредитам. Также среди причин компания называет импорт, особенно в прошлом году, большого количества автомобилей зарубежного производства. АО "АвтоВАЗ" в начале осени рассмотрит возможность изменения графика работы своих производственных площадок с 29 сентября. Окончательное решение будет принято по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов.

Схожая картина – и на других крупнейших российских предприятиях. В апреле на четырёхдневную неделю перевёл сотрудников ростовский "Ростсельмаш", потом – АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (Ленинградская область, входит в ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания"), Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры, Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). "КамАЗ", группа ГАЗ.