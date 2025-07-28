В самолет авиакомпании "Победа", летевший из Тюмени в Москву, ударила молния
В самолет авиакомпании "Победа" ударила молния, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Воздушное судно летело из Тюмени в столичный аэропорт "Внуково".
"При послеполетном осмотре воздушного судна, обнаружены следы попадания разряда атмосферного электричества (оплавленные заклепки) на правой передней части фюзеляжа. Этап поражения статическим электричеством экипажем не установлен. Проводится оценка технического состояния воздушного судна", - говорится в сообщении.