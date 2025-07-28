В самолет авиакомпании "Победа", летевший из Тюмени в Москву, ударила молния

"При послеполетном осмотре воздушного судна, обнаружены следы попадания разряда атмосферного электричества (оплавленные заклепки) на правой передней части фюзеляжа. Этап поражения статическим электричеством экипажем не установлен. Проводится оценка технического состояния воздушного судна", - говорится в сообщении.

Воздушное судно летело из Тюмени в столичный аэропорт "Внуково".



