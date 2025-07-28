Соучастники исполнителей теракта в "Крокусе" планировали взорвать развлекательный комплекс

Соучастники исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" готовились совершить еще один теракт. Об этом говорится о в материалах уголовного дела.

Как пишет ТАСС, они планировали взорвать развлекательный центр "Москва" в дагестанском Каспийске. Солиев Умеджон, Гадоев Шахромджон и Исмоилов Зубайдулло изготовили для этого самодельное взрывное устройство. Отмечается, что преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) - "Вилаят Хорасан" (террористическая организация, запрещена в РФ).

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы 20 фигурантов – четверо исполнителей и 16 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.