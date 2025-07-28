У "Аэрофлота" сломалась информационная система, начались отмены рейсов

"Аэрофлот" предупредил пассажиров о поломке информационных систем авиакомпании. Из-за этого возможны перебои в работе сервисов.

Ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путём переноса и отмены. Перевозчик просит пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

Идёт минимизация рисков выполнения производственного плана полётов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".