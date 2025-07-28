Минсельхоз просят оказать помощь аграриям юга России из-за засухи

Министерство сельского хозяйства России просят оказать помощь аграриям юга страны в связи с засухой.

Соответствующее письмо на имя министра Оксаны Лут подготовил заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский. "Минсельхозу, чтобы стабилизировать положение сельхозпроизводителей и не допустить банкротства и ухода из АПК, необходимо срочно принять меры поддержки. Потому что сейчас уже много ранее успешных хозяйств продают свой бизнес", — указал парламентарий.

К нему поступает много обращений от сельхозпроизводителей из-за больших потерь урожая зерновых, подсолнечника и кукурузы. Он просит сообщить ему, какие меры поддержки планирует Минсельхоз оказать аграриям и каким образом будет им организована компенсация убытков, сообщают "Известия".

На юге России потери урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи могут составить до 25% в сравнении с прошлым годом. Наиболее худшая ситуация в Ростовской области. В настоящее время урожайность составляет около 46 центнеров с гектара, тогда как в 2024 году было в районе 62 центнеров.