28 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Только в трех регионах РФ массово преподают семьеведение в школах

Только в трех из 89 российских регионов – Самарской, Тверской и Херсонской областях – во всех школах преподается семьеведение.

В некоторых субъектах курс носит название "Нравственные основы семейной жизни" (НОСЖ). Всего в трех этих регионах он охватывает 23 тыс. 122 десятиклассников, а в Самарской области – еще и 8 тыс. 163 студентов колледжей. В основном курс семьеведения преподается школьникам 10-х классов. Преподавание курса НОСЖ в 43 субъектах ведется более 10 лет – только в отдельных школах. Всего он охватывает там 200 учащихся 10-х классов.

В 13 регионах в 2024 году точечно внедрили курс в отдельных школах (9,5 тыс. учащихся). Еще семь регионов готовятся запустить семьеведение во всех школах в 2025-2026 учебном году, 13 субъектов только ведут переговоры о его запуске. Оставшиеся 10 регионов – часть республик Северо-Кавказского федерального округа, а также Тува, Бурятия, Якутия, Адыгея – не проводят курс НОСЖ, но традиционно отличаются высокой рождаемостью.

Совокупно по стране курс охватил 50 тыс. учащихся в 89 регионах, сообщают "Ведомости".

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в планах Министерства просвещения подготовить чуть более 500 учителей, которые будут преподавать в школах семьеведение. А требуемое количество этих педагогов составляет более 23 тысяч. Разница в десятки раз. 

Теги: семьеведение, школа, образование


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