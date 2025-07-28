Симоньян: Украина и Запад пытаются устроить в России бунт

Украина и Запад пытаются дестабилизировать Россию изнутри.

Как заявила на телеканале "Россия 1" главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, это необходимо, чтобы вызвать внутренние протесты.

"Нейтрально относятся к происходящему, не болеют ни за детей Донбасса, есть же такие люди... расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону", — указала журналист.

Симоньян напомнила об атаках беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Сочи и Сириус, уточнив, что во время налета там были и ее дети. Отмечается, что подобной тактикой пытаются в определенной степени повлиять на тех россиян, которые пока остаются нейтральными.

Напомним, в Адлере на улице Авиационной в результате атаки бесплотников погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения. Также сообщалось об атаке беспилотников на поселок Сириус и нефтебазу "Лукойла", которая расположена поблизости.