В аварии под Калининградом погибли два человек

В поселке Тишино в Калининградской области произошла смертельная автоавария.

Там случилось лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли два человек. Еще трое были травмированы. Как заявили в региональном управлении МЧС, выжившие были зажаты внутри машин и не могли выбраться.

Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей и вытащили людей. Пострадавшим помогал психолог МЧС.

Ранее в Башкирии опрокинулся пассажирский автобус: пострадали больше 20 человек.