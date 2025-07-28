В Госдуме назвали сообщение о скорой блокировке WhatsApp вбросом

Слухи о скорой блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) — "сомнительные вбросы".

Как заявил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, эти сообщения не стоит комментировать. "Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников", — указал парламентарий.

Ранее Боярский заявил, что говорить о блокировке мессенджера пока преждевременно.

При этом, по его словам, все иностранные интернет-платформы вызывают вопросы из-за нарушений отечественного законодательства, недостаточной локализации данных и слабой борьбы с мошенничеством.