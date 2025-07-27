В понедельник эксперты приступят к обследованию состояния конструкций подъездов пострадавшего в Саратове дома

После завершения поисково-спасательных работ в Саратове, на ул. Блинова, где взорвался газ, специалисты МЧС и областной службы спасения продолжают разбор обломков здания. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Также осуществляется вывоз обломков на спецполигон.



С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций четвертого и пятого подъездов дома.

"В результате трагедии погибли семь человек, в том числе малолетний ребенок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела. Глубочайшие соболезнования родным и близким", - говорится в комментарии.