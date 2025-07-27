Путин посетил Кронштадт и поднялся на борт фрегата "Адмирал Григорович"

В рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ президент России Владимир Путин посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца и поднялся на борт фрегата "Адмирал Григорович" в Кронштадте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В Никольском ставропигиальном Морском соборе главу государства встретил настоятель архимандрит Алексий (Ганьжин), который провел для него краткую экскурсию. Владимир Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи за упокой.

Верховный Главнокомандующий также посетил фрегат "Адмирал Григорович", состоящий на вооружении Черноморского флота. Президент поблагодарил экипаж за службу, оставил запись в книге почетных гостей и присвоил командиру корабля звание капитана второго ранга.