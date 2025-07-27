27 Июля 2025
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Происшествия Приволжский ФО Республика Башкортостан
Фото: ГИБДД Башкортостана

В Башкирии опрокинулся пассажирский автобус: пострадали больше 20 человек

В Башкортостане произошло ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла сегодня в Кигинском районе на 35 км автодороги Малояз-Верхние Киги. По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртской Республики, управляя автобусом "Higer" не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 40 человек.

Как пояснил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале, на место ЧП выехали семь бригад скорой помощи. В результате происшествия пострадали более 20 человек. 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести. Для оказания медпомощи на работу дополнительно вызваны еще шесть врачей и четыре медсестры. Решается вопрос об эвакуации в Уфу. Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение. В Кигинскую ЦРБ доставили 11 пассажиров. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.

В Башкирии опрокинулся пассажирский автобус(2025)|Фото: ГИБДД Башкортостана

"Пострадавшие продолжают поступать в медучреждения. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Рахматуллин.

В следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленных на проверку соответствия оказываемых услуг по перевозке пассажиров предъявляемым законом требованиями и нормам.

В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали. На место направлен медицинский работник.

Теги: автобус, пассажиры, водитель, пострадавшие, уголовное дело


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