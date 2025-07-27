«Гагарин называл его народным мстителем» - в Екатеринбурге почтили память легендарного разведчика

27 июля 1911 года родился Николай Кузнецов, которому было суждено стать легендарным разведчиком. Во время Великой Отечественной войны он лично уничтожил 11 генералов и чиновников нацистской Германии и добыл стратегически важную информацию, которая повлияла на исход войны.

Николай Кузнецов героически погиб в 1944 году, но его дело до сих пор хранится в архивах под грифом «Секретно».

Память о нем бережно хранят Фонд святой Екатерины, суворовцы и юные армейцы. Сегодня они вместе возложили цветы к монументу Героя Советского Союза.

«Те задачи, которые решал Николай Кузнецов, требуют очень серьезного уровня подготовки и склада ума. Это дано далеко не каждому. Даже Юрий Гагарин был впечатлен теми подвигами, которые совершил наш земляк. Он называл его народным мстителем», — говорит суворовец 6-й роты Екатеринбургского суворовского военного училища Кирилл Шолохов.

Память о герое хранят и улицы Екатеринбурга. В центре Екатеринбурга можно увидеть 15-метровый мурал с изображением разведчика, а на доме по улице Ленина, 52, где жил Кузнецов, можно найти памятную доску.

Особым местом, где можно буквально прожить путь разведчика — это иммерсионная выставка в парке «Россия — моя история», которая в 2021 году была признана самой технологичной в мире.