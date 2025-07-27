Общее число погибших от голода в секторе Газа возросло до 133 человек

В сектора Газа от голода из-за блокады погибли 133 человека, в их числе 87 детей, сообщают РИА Новости.

За последние сутки в больницах было зарегистрировано шесть случаев гибели людей от недоедания, включая двух детей. Ранее Минздрав Газы опубликовал заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня сообщила о введении в ряде районов сектора Газа ежедневной "тактической паузы в военных действиях" с 10.00 до 20.00 мск "в рамках продолжающихся усилий… по увеличению масштабов поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи". Согласно ЦАХАЛ, с 06.00 до 23.00 (совпадает с мск) будут постоянно действовать выделенные безопасные маршруты, обеспечивающие безопасное прохождение конвоев ООН и организаций по оказанию гуманитарной помощи, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты населению сектора Газа.