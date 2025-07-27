27 Июля 2025
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Происшествия Приволжский ФО Саратовская область
Фото: скриншот с видео МЧС РФ

В Саратове девять человек находятся в ПВР после взрыва газа

В Саратове всю ночь продолжался разбор завалов в 10-этажном жилом доме по улице Блинова, 2, где из-за взрыва газа 25 июля, обрушились квартиры одного из подъездов с первого по 10 этаж.

На месте аварийно-спасательных работ провели заседание оперативного штаба. Разбор завалов продолжался всю ночь, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса. Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированую технику. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не подвергать риску личный состав. Вывоз обломков здания так же проводился всю ночь. Вывезено более 2000 кубометров.

В ПВР находятся девять человек. Сегодня началась активная работа по восстановлению утраченных документов. Параллельно идут все предусмотренные законодательством процедуры для оказания материальной помощи пострадавшим. Из резервного фонда правительства области выделим для этого необходимые средства. К оценке ущерба специалисты приступят сразу же по окончанию аварийно-спасательных работ.

Напомним, погибли семь человек. Судьба еще троих человек остается неизвестной. 16 человек пострадало.

Теги: взрыв газа, дом, разрушение


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