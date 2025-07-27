Песков заявил, что отмена парада ВМФ в Питере связана с соображениями безопасности

Отмена военно-морского парада в Петербурге обусловлена соображениями безопасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что решение отменить мероприятие связано с текущей обстановкой и приоритетом безопасности.

День ВМФ в 2025 году отмечается 27 июля. По данным "Фонтанки, подготовку к параду прекратили ещё в начале месяца. Ранее городской транспортный комитет сообщил об отмене не только парада, но и салюта, а также прохождения судов по воде.