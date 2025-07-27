Извлечены все останки тел погибших в катастрофе Ан-24 в Амурской области

Извлечены все останки тел погибших в катастрофе Ан-24 под Тындой, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы. Об этом сообщает канал Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Обломки самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области в четверг, перемещаются с места крушения для проведения следственных экспертиз. Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна.

Самолет Ан-24 разбился 24 июля при заходе на посадку в аэропорту Тынды (Амурская область). На борту находились 42 пассажира (в том числе пятеро детей) и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Расследованием катастрофы занимается комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием специалистов Росавиации.