Дроны снова атаковали железную дорогу. Задерживаются несколько поездов

Дроны атаковали железную дорогу в Волгоградской области.

По данным губернатора Андрея Бочарова, ночью была предпринята попытка воздушной атаки. Подразделения ПВО штатно остановили воздушную угрозу, никто не пострадал. Однако обломки беспилотников упали на станции Жутово, повредив контактную электросеть.

Пресс-служба Приволжской железной дороги сообщает, что в связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово задерживаются пассажирские поезда №509 Казань - Новороссийск (более 4 часов) и №532 Адлер - Киров (более 2 часов), а пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково - Волгоград будет отменен.

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше 4 часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, отмечают в ПривЖД.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Как сообщает Южная транспортная прокуратура, тщательно контролируется соблюдение прав пассажиров отстающих составов. О нарушении прав пассажиров можно сообщить дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры (тел. 8-919-899-87-33).

Отметим, что атаки на железнодорожную инфраструктуру участились в последнее время. В минувшую пятницу в Тимашевске (Краснодарский край) после атаки беспилотников обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходившего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека, одного из них госпитализировали в районную больницу. В связи с инцидентом в Тимашевске были задержаны 12 поездов. А 21 июля из-за падения беспилотника на станции Песчанокопская в Ростовской области была повреждена контактная сеть, задержаны 10 поездов.