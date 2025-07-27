Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что село Ингалы получило статус исторического поселения

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, село Ингалы стало первым историческим поселением Омской области.

Получение такого статуса обеспечивает сохранность объектов культурного наследия, прежде всего зданий, которые имеют историческую ценность.

Село Ингалы ведет свою историю с 1600 года. Важный этап в развитии пришелся на 1763 год, когда через этот поселение был проложен Московско-Сибирский тракт. Это был путь, обеспечивающий крупный сухопутный маршрут, протянувшийся из европейской территории России к границам Китая, через Сибирь. До революции в селе Ингалы проживали и имели лавки свои крупные купцы и торговцы, которые не жалели сил и средств на обустройство домов.

Сегодня одними из достопримечательностей села являются лавка С.Ж. Кожевникова и магазин В.И. Чередова. Семейный бизнес Кожевниковых был представлен сыроваренным заводом, а у семейства Чередовых было маслодельное предприятие. Здания, возведенные этими торгово-купеческими семействами построены на рубеже XIX–XX веков и признаны объектами культурного наследия.

Статус села этот населенный пункт получил в 1910 году. А в 1950 году село Ингалы стало центром укрупненного колхоза, объединившего сразу шесть деревень.