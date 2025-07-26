Таиланд и Камбоджа временно прекратили военные действия

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сегодня поговорит по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, чтобы попросить о прекращении огня на границе с Камбоджей. С премьером Камбоджи президент США уже поговорил.

"Мы занимаемся торговлей с обеими странами, но не хотим заключать сделки ни с одной из них, если они воюют — и я им это сказал", - сказал Трамп.

Он добавил, что Камбоджа и Таиланд могут вскоре заключить мир, как это уже сделали ранее Пакистан и Индия, которые тоже чуть не начали военный конфликт.

Между тем, Камбоджа и Таиланд уже и так временно остановили боевые действия, но не из-за просьбы Трампа, а из-за проливных тропических дождей.

Военные действия из-за спорных участков вдоль границы продолжаются между Камбоджей и Таиландом уже несколько дней. Из приграничных районов эвакуированы уже десятки тысяч человек. Есть жертвы среди военных и мирных жителей – более десятка с каждой стороны.