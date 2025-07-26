Папа Римский Лев встретился с главой "внешнеполитического" отдела РПЦ

Папа Римский Лев XIV в субботу, 26 июля, встретился с митрополитом Антонием, председателем Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, сообщает Reuters. В заявлении Ватикана говорится, что в утренней аудиенции принимали участие еще пять других высокопоставленных клириков, их имена не называются.

По мнению СМИ, Папа Римский, возможно, пытается смягчить отношения между двумя христианскими церквями, которые значительно обострились после начала СВО.

С момента вступления на папский престол в мае этого года Лев XIV неоднократно призывал к миру между Украиной и Россией и при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Ватикан готов провести мирные переговоры. Но Москва это предложение отклонила.

В начале июня во время своего первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Папа Римский Лев призвал российского лидера предпринять шаги к прекращению конфликта.