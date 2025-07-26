Центральная часть Махачкалы осталась без электричества

В Махачкале без электроснабжения осталась центральная часть города – из-за пожара в кабельных каналах подстанции 110кВ "Новая". Возгорание на "Новой", в свою очередь, началось из-за "технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи", сообщили в Минэнерго Дагестана.

ЧП произошло около пяти утра. Без электричества остались около 87 тыс. человек.

"На 09:00 ч., благодаря замене вышедших из строя участков линий, количество отключенных потребителей снизилось до 49,4 тыс. человек. А к 11:00 энергетики вернули передачу электроэнергии почти половине потребителей в отдельных районах города", - сообщили в министерстве.

Было повреждено 23 кабельные линии 6кВ, сейчас ремонтные бригады ведут расчистку и подготовку кабельных каналов и укладку новых кабелей.

Энергетики считают, что смогут восстановить электроснабжение полностью до конца текущих суток.