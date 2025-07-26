СКР проверит танцы на военном мемориале в центре Кургана

Следственный комитет в Курганской области ищет девушку, которая танцевала на мемориальном комплексе воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века.

Ранее в сети появились кадры с танцующей девушкой, снятые жителями Кургана.

"По данному факту следственным отделом по городу Курган регионального следственного управления СК России организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет установлена личность девушки, а ее действиям дана объективная правовая оценка", - сообщили в СКР.