Подмосковный Королёв остался без воды из-за аварии

Подмосковный 225-тысячный Королёв остался без воды – авария возникла сегодня около 14:30: во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядчика повредил трубу. Сработала автоматика, подача воды в город была перекрыта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Специалисты "Водоканала" уже приступили к переключению на резервный источник — это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов", - сообщил глава Подмосковья.

Он добавил, что в город направлены аварийные службы, в том числе бригады из соседних муниципалитетов. Также в Королёве организовали подвоз воды во всех микрорайонах.

"Авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел вечером в четверг", - отметил Воробьев.

Сейчас в городе около 25 градусов выше нуля.