В Нефтеюганске на полицейских напали местные жители, которых СМИ приняли за мигрантов

Нефтеюганские полицейские подтвердили, что местные жители пытались на них напасть, но отрицают, что это были мигранты.

ЧП произошло накануне около восьми часов вечера, когда сотрудники ППС в 12-м микрорайоне города выявили компанию молодых подвыпивших людей, "нарушавших общественный порядок".

"На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия нарушители не реагировали, двое из них оказали активное сопротивление, применив насилие в отношении правоохранителей. Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии. После чего задержанные были доставлены в ОМВД России по Нефтеюганску", - говорится в сообщении окружного полицейского главка.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что на постовых напали мигранты. В подтверждение приводится видео, на котором видны мужчины, которых можно принять за выходцев из бывших советских республик. При этом с ними активно в драку ввязывается женщина, которая какой бы национальности не была – явно не придерживается мусульманства: нападает на полицейских в одной комбинации.

В МВД сообщили, что личности хулиганов установлены, в отношении двух из них – жителей Нефтеюганска 2007 и 2008 г.р. – возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

"Размещаемая информация отдельными ТГ-каналами о том, что задержанные являются иностранными гражданами, не соответствует действительности. Указанные лица являются уроженцами данного населённого пункта. Предлагаем СМИ и представителям блогосферы тщательнее проверять информацию, не доверять непроверенным источникам и обращаться за комментариями в пресс-службу ведомства", - прокомментировали ситуацию в полиции.