В уголовном деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова появились новые фигуранты

В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова появился новый фигурант. Суд заочно арестовал и объявил в розыск бенифициарного владельца иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" Андрея Захарова. Также фигурантом стал уже заочно арестованный председатель совета директоров банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский. Оба обвиняются в растратах, передает ТАСС.

1 июля Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб. Он лишен государственных наград.