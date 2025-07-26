СМИ: Украина выдала России студента, который собирался вступить в ряды ВСУ

Украина выдала России 21-летнего студента из Чувашии Алексея Герасимова, который добровольно пересек границу и намеревался вступить в ВСУ. СМИ сообщают, что молодой человек был передан Киевом Москве весной, во время одного из обменов пленными (в числе гражданских лиц). Это произошло еще до возобновления переговорного процесса в Стамбуле.

По неподтвержденным данным, Герасимов находится в российском СИЗО, он внесен в перечень причастных к терроризму и экстремизму лиц.

СМИ сообщили, что молодой человек учился на факультете журналистики в Чувашском госуниверситете, осенью 2023 года пересек границу и оказался в составе добровольческого "Сибирского батальона" (признан в России террористической организацией, запрещен в РФ). Сослуживцы Герасимова по этому отряду сообщили, что тот отказался участвовать в боевых действиях, пока не оформит контракт с ВСУ. В итоге его перевели в миграционный лагерь, где он провел около девяти месяцев.