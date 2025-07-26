Общественная палата России предложила ограничить число алкомаркетов в городах

В Общественной палате России предложили ограничить число алкомаркетов в городах. Не более одного магазина на 5 тыс. жителей, считает, председатель комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко.

"Нужно сокращать количество алкомаркетов, более того, привести это все к мировым стандартам. Нельзя размещать более одной точки на 5 тыс. жителей, особенно это касается крупных городов, где нужно убрать алкомаркеты из многоквартирных домов. То же самое и с "наливайками", - сказал глава комиссии ОП РФ.

По мнению обещственника, соседство жилья с алкомаркетами способствует развитию алкоголизма: "Нужно ограничить продажу обычных продуктов в алкомаркетах, так как они идут по дисконтным ценам, фактически стимулируя их покупку именно в алкомаркетах - вместе со спиртными напитками".

Также Рыбальченко предложил запретить вход в алкомаркеты для детей. "Они приходят туда вместе с родителями за мороженым - фактически, это является скрытой рекламой посещения алкомаркетов для детей", - цитирует ТАСС представителя Общественной палаты.