Достигнута принципиальная договоренность о саммите лидеров Украины и России – МИД Турции

Достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции, сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан о российско-украинских переговорах. Он не уточнил, идет ли речь о двусторонней встрече президентов России и Украины, или в этом саммите будут еще участвовать другие лидеры, например, президенты США и Турции – в качестве посредников.

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"Эта тема занимала нас на этой неделе. Наш президент занимает очень принципиальную позицию, и сейчас идёт процесс, в котором институты очень хорошо координируются. <…> На встрече обсуждались вопросы о том, как и на каких условиях должны встретиться лидеры. Была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль. По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече. Я верю, что если мы продолжим в том же духе, появится временное решение. Не все готовы принять это предложение. Мы работаем над созданием условий для этого", - заявил Фидан в интервью турецкому телеканалу NTV.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что собирается до конца этой недели переговорить с президентами США и России, чтобы договориться об их встрече в Стамбуле.