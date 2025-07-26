Трое детей в СНТ под Екатеринбургом могли погибнуть из-за неисправной электропроводки

Причиной пожара в СНТ "Рассвет-1" в Горном Щите могла стать неисправность электропроводки. Правоохранительные органы сейчас разбираются в причинах гибели четырех человек, трое из которых дети.

ЧП произошло в СНТ под Екатеринбургом около трех часов ночи. Пожарные во время тушения пожара обнаружили тела женщины, юноши 17-ти лет, шестилетнего ребенка и трехмесячного младенца.

В Минздраве Свердловской области сообщили, что госпитализирована пострадавшая женщина – у нее травмы ребер и подозрение на перелом позвоночника. Еще двоих спасшихся детей врачи осмотрели и не стали госпитализировать.

"Предварительно, дочь хозяина дома приехала в СНТ с детьми в возрасте 6 лет и 3 месяцев, пригласив еще с собой подругу с детьми - 6 лет, 16 лет. С ними еще приехал друг 16-летней девочки - 17- летний юноша. Среди причин пожара рассматриваются разные версии возникновения огня, в том числе неисправность электропроводки в помещении на первом этаже", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.