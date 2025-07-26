В пожаре в СНТ под Екатеринбургом погибли трое детей и взрослый

Четыре человека погибли во время пожара в поселке Горный Щит под Екатеринбургом.

ЧП произошло в СНТ "Рассвет" в ночь на субботу, 26 июля. Среди погибших в пожаре в частном доме один взрослый и трое детей в возрасте 3, 6 и 17 лет, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Пострадали четыре человека: 6-летний ребенок в тяжелом состоянии с термическими ожогами 60% поверхности тела госпитализирован, также доставили в больницу женщину с множественными переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника.

Двое детей 10 и 16 лет после осмотра медиками от госпитализации отказались.