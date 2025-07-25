Бусаргин объявил 26 июля Днем траура в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в связи со взрывом в многоквартирном доме ипо ул. Блинова, 2, во время которого погибли люди, принял решение объявить 26 июля Днем траура, передает корреспондент Накануне.RU.

В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами", - написал Бусаргин в своих соцсетях.

Сегодня в Саратове произошел взрыв в доме по ул. Блинова, 2. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа в одной из квартир. Изначально сообщалось о трех погибших, но их число увеличилось до шести. Разбор завалов продолжается. Сообщается, что там все еще могут находиться живые люди.

Глава МЧС России Александр Куренков во время совещания на месте взрыва поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим, составить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба. Также министр поручил организовать круглосуточную охрану поврежденного дома. Попасть в свои квартиры для того, чтобы забрать документы и предметы первой необходимости жители уцелевших квартир смогут после комплексной проверки здания.