Бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову предъявили обвинение в получении взятки

Экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров отправлен в столичный СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы.

Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Егорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Суд арестовал его на месяц и 30 суток.

Также в СИЗО отправлен обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере по делу экс-главы Тамбовской области Александр Соломатин. Он также пробудет в СИЗО месяц и 30 суток.