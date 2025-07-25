25 Июля 2025
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Фото: sledcom.ru

Внесенный в список террористов блогер Щепихин* признал вину в полном объеме

Внесенный в перечень террористов и экстремистов блогер Арег Щепихин* признал вину в полном объеме и мотивировал ненависть конфликтами в соцсетях с пользователями из Чечни. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Максим Денисов.

3 июня Щепихина* пытались похитить неизвестные на Ярославском вокзале Москвы, его силой запихнули в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже столичные силовики нашли этих неизвестных, ими оказались, якобы, сотрудники спецслужб и силовых ведомств из Чечни. Они не скрывали, что "допросили" Щепихина* по поводу его высказываний в сети. Щепихин* был избит, рассказывал, что ему угрожали. По факту его похищения и избиения возбудили уголовное дело.

В отношении самого блогера также возбуждены два уголовных дела: о публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). Щепихин* арестован. Его также внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Как сообщала прокуратура Москвы со ссылкой на следствие, Щепихин* изготовил видеозапись собственного интервью, которую 2 июля 2025 года разместил на своей личной странице в соцсети. Там он умышленно оскорбил "объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование, лицам определенной национальности и вероисповедания, покинуть территорию РФ".

* Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов.

Теги: блогер Щепихин, уголовное дело, экстремистская деятельность


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