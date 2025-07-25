До конца 2025 года ключевая ставка может снизиться максимум до 12%

На отдельных заседаниях совета директоров Центрального банка России до конца 2025 года возможны снижения ключевой ставки на 1%, 1,5% или 2%, но также возможны и паузы в понижении "ключа", сказала журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 2% - до 18% годовых.

Отметим, что до конца 2025 года остается три заседания СД ЦБ по ключевой ставке. Таким образом, даже если на каждом из заседаний ставка будет опускаться на 2%, то к концу года она не снизится ниже 12%.

"Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение и по 100, и по 150, и по 200 базисных пунктов, равно как и паузы", - сказала Набиуллина, отметив, что для снижения ставки не должны появляться новые инфляционные шоки.