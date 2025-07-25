Эрдоган попытается на этой неделе организовать встречу Путина и Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен поговорить с российским и американским коллегами, чтобы понять – возможна ли в ближайшее время их встреча в Стамбуле.

"На этой неделе мы постараемся организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле, проведя с ними переговры", - цитирует Эрдогана газета Hurriyet.

На этой неделе в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров, Турция как площадка для дипломатического процесса устраивает обе стороны. Ранее и президент США заявлял о готовности посетить Турцию, если туда согласится приехать Путин. Последний пока не охотно говорит о встрече с Трампом, хотя и не исключает ее.