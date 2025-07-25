Правила продажи алкоголя, введенные на Вологодчине, взяты за основу федерального закона

Соответствующий областной закон, вступивший в силу с 1 марта этого года, был инициирован Губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Результаты реализации этой законодательной инициативы на территории региона фиксируются в еженедельном режиме.

«Продолжаем системную работу по ограничению алкоторговли. В регионе работало 610 алкомаркетов, из которых 288 уже закрылись. На этой неделе закрылись восемь алкомаркетов. Приведу конкретные цифры по крупным городам: в Вологде из 118 точек закрылись 79, в Череповце из 265 алкомаркетов прекратили деятельность 140. Всего с начала июля закрылись 18 алкомаркетов и шесть «наливаек», – сказал Георгий Филимонов.

На федеральном уровне высоко оценивают опыт Вологодской области в части новых правил продажи алкоголя. Сейчас в Государственной Думе Российской Федерации разрабатывается законопроект об установлении запрета на размещение любых объектов розничной продажи алкогольной продукции в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Исключениями, как и на Вологодчине, станут предприятия общественного питания, осуществляющие продажу алкоголя исключительно для потребления на месте и не ведущие розничную торговлю алкогольной продукцией на вынос. Для действующих алкомаркетов, которые могут попасть под несоблюдение законодательства, планируется установить период адаптации.

Чтобы помочь субъектам МСП, торгующим алкоголем, Правительство Вологодской области уже оказывает содействие в перепрофилировании и предлагает льготный займ до пяти миллионов рублей под 3% годовых на три года. В областном Фонде микрокредитования предприниматели могут воспользоваться выгодными условиями для приобретения специализированного оборудования и мебели, чтобы открыть новую торговую точку.

«Продолжаем профилактику рынка вейп-продукции. За неделю прекратили работу еще пять точек по продаже вейпов. Как итог – на старте инициативы 9 июня работало 316 торговых точек, из них 95 уже прекратили свою деятельность. С начала июля закрылись 39 вейп-шопов. Темпов не сбавляем», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Помимо поддержки предпринимателей, торгующих алкогольной продукцией, Правительство Вологодской области готово оказывать помощь в перепрофилировании бизнесу, торгующему вейпами и никотиносодержащей продукцией. Алгоритм предоставления такой меры поддержки еще находится на стадии проработки.