Георгий Филимонов: Уже 358 врачей и медработников трудоустроены в медучреждениях Вологодской области с начала года

Одним из них трудоустроенных медицинских специалистов стал Роман Смирнов – заведующий операционным блоком Вологодской областной клинической больницы, хирург, специалист по малоинвазивным операциям.

«Роман Юрьевич проводит медицинские вмешательства через крошечные разрезы, благодаря чему пациенты восстанавливаются быстрее. Образование получил в Архангельской области, практиковался в Москве, Туле, Казани. Вологодчину выбрал не случайно – у нас реально работающие и эффективные меры поддержки: подъёмные, жильё, ежемесячные и единоразовые выплаты в рамках различных программ. На Вологодчине специалисты знают, что их труд ценят. И Роман Юрьевич — один из тех, кто это уже ощутил», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В регионе предоставляют льготы и выплаты как медработникам крупнейших городов, так и отдаленных населенных пунктов. Ряд мер поддержки реализуется по инициативе Губернатора области Георгия Филимонова, остальные – в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры», инициированных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Так, при трудоустройстве в больницы и поликлиники Вологды и Череповца врачи востребованных специальностей могут получить один миллион рублей, а средний медперсонал – 500 тысяч рублей. В течение первых трех лет работы после окончания обучения врачам назначается ежемесячная выплата 10 тысяч рублей, а среднему медперсоналу – восемь тысяч рублей. Кроме того, для работников скорой помощи доступны социальные выплаты до 50 тысяч рублей.

Медики, прибывшие на работу в сельскую местность, могут принять участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые финансируются за счет федеральных и региональных средств. По программам врачам предоставляют выплату от 2,5 до 3 миллионов рублей, а среднему персоналу – от одного до 1,5 миллиона рублей.

Активно развивается на Вологодчине и поддержка будущих специалистов. Студентам-медикам доступны компенсация расходов на обучение в ординатуре до 300 тысяч рублей в год, а также ежемесячные выплаты в размере шесть тысяч рублей – для обучающихся в медколледжах, планирующих трудоустроиться в службы скорой помощи и ФАПы.

В этом году общее финансирование сферы здравоохранения в регионе составляет 45,1 миллиарда рублей. Средства выделены, в том числе, на обновление инфраструктуры и материально-технической базы: капремонт 103 объектов, установку 18 ФАПов, приобретение более 200 единиц оборудования, закупку транспорта и завершение строительства поликлиники №7 в Череповце. А уже со следующего года на Вологодчине стартует новая пятилетняя программа модернизации первичного звена, которая предполагает системный подход к обновлению объектов на всей территории области.