Паслер поручил усилить меры безопасности в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил усилить меры безопасности в преддверии нового учебного года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Ситуация обсуждалась на сегодняшнем заседании антитеррористической комиссии. Паслер отметил, что на Среднем Урале более тысячи общеобразовательных организаций, в которых обучается больше полумиллиона человек.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года", - заявил он.

Глава региона призвал Росгвардию, ФСБ и МЧС посодействовать в проведении инструктажей для сотрудников образовательных учреждений. Также Денис Паслер попросил проверить работоспособность всех систем безопасности, включая тревожные кнопки, противопожарную защиту и системы видеонаблюдения во всех школах Свердловской области.

Поэтапная приемка образовательных организаций к новому учебному году завершится в середине августа.