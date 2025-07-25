Число жертв взрыва газа в Саратове выросло до четырех

Число погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове выросло до четырех – спасатели нашли еще одно тело. Ранее сообщалось, что погибли двое взрослых и ребенок.

Между тем, под завалами могут оставаться еще до десяти человек, спасатели пока не рискуют работать на разборе рухнувших конструкций тяжелой техникой. Также МЧС пытается достать людей, заблокированных в полуразрушенных квартирах.

Так, на восьмом этаже найден живой мужчина, он заблокирован обвалившимися перекрытиями, сейчас спасатели придумывают как его безопасно вытащить. Пока к нему поднялись на телескопической пожарной лестнице. Сообщается, что мужчина попросил попить – он сильно надышался пыли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа в одной из квартир.