В Керченском проливе почти 800 км береговой линии очищены от мазута

В Правительстве России привели данные о ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

С начала работ очищено 793 км береговой линии. Собрано более 177 тыс. т загрязненного песка и грунта. Завершаются работы по демонтажу надстройки затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в рамках подготовки к последующей установке коффердамов – срезано более 240 м (98% общего объёма). Также продолжается погружение свай в месте будущей установки коффердамов, сообщает кабмин.

15 декабря 2024 г. в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.