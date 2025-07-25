Отменен морской парад в Петербурге в День ВМФ

В Санкт-Петербурге отменен главный военный парад страны ко Дню военно-морского флота (27 июля). Также отменены салют и прохождение колонн судов всех типов, сообщили в городском комитете по транспорту. В администрации города по-прежнему объясняют решение соображениями безопасности – как и в прошлом году, когда от парада тоже отказались.

Сухопутная часть празднования в этом году сосредоточится в Кронштадте – там будет концерт, награждение, праздничная программа (обычно все это проходило на Дворцовой площади Петербурга).