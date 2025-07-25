В Прикамье прокуратура через суд добивается правовой охраны "Ладейного Лога"

Прокуратура в судебном порядке добивается правовой охраны природного ландшафта "Ладейный Лог", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В Пермском краевом суде рассматривается исковое заявление прокуратуры края о признании недействующим со дня принятия постановления регионального Правительства, предусматривающего реорганизацию особо охраняемой природной территории регионального значения – охраняемого ландшафта "Ладейный лог".

Ранее указанная особо охраняемая природная территория регионального значения, расположенная в Губахинском муниципальном округе, была реорганизована путем выделения части территории в размере 216,7 га в состав особо охраняемой природной территории местного значения.

Прокуратура с таким подходом не согласилась, указав, что в данном случае фактически произошло изменение границ особо охраняемой природной территории регионального значения вместо реорганизации, а также снизился режим ее правовой охраны, что может привести к утрате частью территории особого научного, культурного, эстетического и иного особого значения, в целях охраны которых она была создана.

Настоящее дело рассматривается Пермским краевым судом уже второй раз, предыдущие решения об отказе в удовлетворении требований прокуратуры были отменены Седьмым кассационным судом общей юрисдикции.