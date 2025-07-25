ЦБ снизил ключевую ставку с 20 до 18%

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 20 до 18%. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 и 12,0-13,0% годовых в 2026 гг., и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 г., вернется к 4,0% в 2026 г. и будет находиться на цели в дальнейшем, сообщает Центробанк.