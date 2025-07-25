Утечка газа стала причиной взрыва в жилом доме в Саратове

Предварительной причиной взрыва многоквартирного дома в Саратове на улице Блинова,2 стала утечка газа, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, на месте ЧП работает круглосуточный оперативный штаб, будет создана "горячая линия".

"Необходимо максимально оперативно провести обследование здания на предмет угрозы дальнейшего обрушения. В этой работе задействованы все необходимые службы и ведомства. Проводится эвакуация жильцов. Для жителей дома городской администрацией организованы пункты временного размещения. Всем будет оказана необходимая помощь", - сообщил губернатор.

Между тем, Baza указывает, что буквально за два часа до трагедии (при взрыве погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребенок) в Telegram-канале мэра Саратова жители жаловались на состояние газовых труб по соседству со взорвавшимся домом – на Блинова,4а. По словам местных жителей, на жалобы администрация района не обращала внимания.