Пермский подросток прыгнул с моста ради видео в TikTok и получил травму спины

Подросток из Перми спрыгнул с Коммунального моста в реку Кама ради съемки видео для платформы TikTok, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Снимал контент юноша с помощью младшего брата. Он же тащил своего брата на берег - в воде у юноши начались судороги. Кроме того, при прыжке он повредил спину.

"Парень, зачем ты это сделал? Вот я просмотрела и дальше пошла листать стену и больше о тебе не вспомню, а ты лежишь в больничке! Последствия травмы позвоночника могут быть очень неутешительные. Жизнь у нас одна и повторов не будет!" - пишут пользователи соцсетей под видео с подростком.

Накануне.RU направило запрос в Минздрав Пермского края с просьбой прокомментировать ситуацию.

