В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского до конца лета

После третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва начала положительно смотреть на идею встречи на уровне лидеров стран. Сам глава Украины уже давно к этому призывает. Российская сторона до сих пор заявляла о том, что встреча возможна лишь при готовом плане мирного урегулирования.

"Мы всегда открыто поднимаем вопрос о встрече на уровне лидеров. И теперь они [российская сторона] сами начали говорить об этом в ходе общения с нами. Это уже можно считать шагом в сторону возможного формата такой встречи", - заявил Зеленский.

В Кремле на это ответили прежними словами – встреча до конца текущего лета едва ли возможна.

"Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать те модальности этих договоренностей, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот, невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что сейчас взгляды России и Украины на проект мирного соглашения "диаметрально противоположны", и вряд ли "сблизятся в одночасье".