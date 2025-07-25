Политолога Екатерину Шульман* заочно арестовали в Москве

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал известного политолога Екатерину Шульман*. Ее хотят задержать по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шульман* Екатерины Михайловны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток с момента задержания на территории Российской Федерации, а в случае экстрадиции - с момента фактического пересечения Шульман* Е.М. государственной границы РФ", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Шульман* уехала из России после начала СВО и проживает в Германии.

* включена в реестр иноагентов Минюста РФ