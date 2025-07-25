Совфед утвердил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Совет Федерации утвердил закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов.

Это произошло сегодня на последнем в весенней сессии пленарном заседании верхней палаты российского парламента. В результате принятия поправок в КоАП внесли статью за неисполнение предписаний ФСБ, СВР, органов государственной охраны, полиции о предоставлении доступа к информационным системам и базам данных. Соответствующие изменения внесены в части определения органов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об указанных административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Совфеда.

Напомним, за умышленный поиск в Сети и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, предлагается штраф от 3 до 5 тыс. руб. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тыс. руб. Теперь документы уйдёт президенту России на подпись.